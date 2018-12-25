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25.12.18 / 19:43 Новости / Россия и мир

Ученые: Селекционеры из Европы сделали пшеницу климатически неустойчивой

Их разработки привели к снижению генетического разнообразия

Европейские ученые-селекционеры сделали пшеницу климатически неустойчивой. Об этом говорится в исследовании финской исследовательницы Хелены Кахилуото и ее коллег из других европейских университетов, статья опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые рассмотрели урожайность пшеницы в девяти странах – Финляндbи, Дании, Германии, Бельгии, Чехии, Франции, Словакии, Bталии и Испании. Ученые использовали данные о 991 сорте озимой пшеницы и яровой пшеницы твердых сортов.

На первом этапе исследования ученые выбрали факторы изменения климата, которые оказывают наибольшее влияние на урожай, а замет оценили влияние климатических факторов на урожайность.
Исследователи обнаружили, что устойчивость пшеницы к изменениям погоды начала ухудшаться в начале 2000-х годов. Сильнее всего этот эффект выражен в Чехии, чуть позже он начал проявляться в Германии, затем — Испании, Словакии и Дании. В Финляндии устойчивость пшеницы к климатическим переменам росла, хотя разнообразие культур было наименьшим.

Генное разнообразие пшеницы начало снижаться после 1990-х годов. Ученые связывают этот спад с увеличением числа мелких производителей пшеницы.

Напомним, ранее американские ученые установили, что в результате интенсивной селекции кукуруза, выращиваемая в Северной Америке, обладает высокой урожайностью только тогда, когда растение произрастает в тех условиях, для которых его отбирали. Авторы полагают, что при возможности предсказать, как поведет себя растение с определенным генотипом, в будущем будет проще создавать приспособленные к разным условиям сорта.

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