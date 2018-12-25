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25.12.18 / 21:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Стоимость бензина у производителей в ноябре 2018 года упала на 0,7%

Фото АБН

Стоимость бензина у производителей в ноябре 2018 года упала на 0,7% по сравнению с октябрем. Об этом стало известно во вторник из данных Росстата.

При этом, потребительские цены на бензин в ноябре выросли в 55 субъектах России. Они увеличились на 0,5%.

Росстат отметил, что потребительские цены на автомобильный бензин в ноябре текущего года в среднем по стране превышали цены производителей в 1,7 раза. В прошлом году – в 1,9 раза.

Добавим, ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал рост цены на бензин в 2019 году. Она может подняться на 1-1,5%. Причина – повышение НДС.

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