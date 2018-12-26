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26.12.18 / 15:49 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Албин – Беглову: Попросите СМИ «не плевать в спину» уходящим

Бывший вице-губернатор прокомментировал свою отставку

Фото АБН

Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин обратился к врио главы города Александру Беглову: «Попросите, пожалуйста, координируемые СМИ «не плевать в спину» уходящим, в том числе мне». Такое заявление Албин сделал в среду на своей странице в Facebook.

Бывший вице-губернатор отметил, что команда главы города «опирается на мощный информационный ресурс». Он попросил не стараться получить дешевые дивиденды из грязи.

Албин опубликовал обращение к жителям, журналистам и политикам Петербурга. Он поблагодарил коллег за работу, а журналистов за освещение его деятельности. Также Албин рассказал о том, чего он смог достичь на своем посту и какое будущее хотел бы для города.

Напомним, Беглов принял отставку Албина в среду. Сам бывший вице-губернатор заявил, что просил освободить его от должности сразу после ухода экс-губернатора Георгия Полтавченко. Вместе с Албиным ушел вице-губернатор Михаил Мокрецов. Накануне пост покинула председатель комитета по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк.

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