Аукцион Минфина и новые схемы АСВ. Итоги среды

Минфин РФ в ходе аукциона в полном объеме разместил облигации федерального займа на сумму 7,29 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов изменит схему выплат страхового возмещения ликвидируемых банков. А еще в России с начала следующего года вырастут цены на мобильный интернет.

Минфин РФ в ходе аукциона в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 7,29 млрд рублей. Спрос был в размере 19,94 млрд рублей.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) изменит схему выплат страхового возмещения ликвидируемых банков. По новой схеме на каждом страховом случае с агентством смогут работать множество банков.

В ноябре 2018 года нерезиденты снизили вложения в российские облигации федерального займа на 9 млрд рублей. Доля нерезидентов уменьшилась с 25% до 24,7%.

Вслед за мобильной связью с 1 января в России подорожает и мобильный интернет. Тарифы могут существенно повыситься после вступления в силу «закона Яровой» и повышения НДС.

Кредиторы авиакомпании Utair потеряли госгарантии на 9,4 млрд рублей из-за реорганизации Ханты-Мансийского банка «Открытие». Эти госгарантии обеспечивали половину кредита в 18,9 млрд рублей, который был выдан на семь лет в 2015 году.