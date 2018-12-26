Все новости

26.12.18 / 20:54 Новости / Россия и мир

Аукцион Минфина и новые схемы АСВ. Итоги среды

Минфин РФ в ходе аукциона в полном объеме разместил облигации федерального займа на сумму 7,29 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов изменит схему выплат страхового возмещения ликвидируемых банков. А еще в России с начала следующего года вырастут цены на мобильный интернет.

Коллаж АБН

Минфин РФ в ходе аукциона в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 7,29 млрд рублей. Спрос был в размере 19,94 млрд рублей.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) изменит схему выплат страхового возмещения ликвидируемых банков. По новой схеме на каждом страховом случае с агентством смогут работать множество банков.

В ноябре 2018 года нерезиденты снизили вложения в российские облигации федерального займа на 9 млрд рублей. Доля нерезидентов уменьшилась с 25% до 24,7%.

Вслед за мобильной связью с 1 января в России подорожает и мобильный интернет. Тарифы могут существенно повыситься после вступления в силу «закона Яровой» и повышения НДС.

Кредиторы авиакомпании Utair потеряли госгарантии на 9,4 млрд рублей из-за реорганизации Ханты-Мансийского банка «Открытие». Эти госгарантии обеспечивали половину кредита в 18,9 млрд рублей, который был выдан на семь лет в 2015 году.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.