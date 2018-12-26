Аукцион Минфина и новые схемы АСВ. Итоги среды

Минфин РФ в ходе аукциона в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 7,29 млрд рублей. Спрос был в размере 19,94 млрд рублей.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) изменит схему выплат страхового возмещения ликвидируемых банков. По новой схеме на каждом страховом случае с агентством смогут работать множество банков.
В ноябре 2018 года нерезиденты снизили вложения в российские облигации федерального займа на 9 млрд рублей. Доля нерезидентов уменьшилась с 25% до 24,7%.
Вслед за мобильной связью с 1 января в России подорожает и мобильный интернет. Тарифы могут существенно повыситься после вступления в силу «закона Яровой» и повышения НДС.
Кредиторы авиакомпании Utair потеряли госгарантии на 9,4 млрд рублей из-за реорганизации Ханты-Мансийского банка «Открытие». Эти госгарантии обеспечивали половину кредита в 18,9 млрд рублей, который был выдан на семь лет в 2015 году.
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