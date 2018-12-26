Ученые: Речные раки во время линьки испытывают тревожность Их успокоили только противотревожными препаратами

Речные раки во время линьки испытывают состояние, похожее на тревожность. Об этом говорится в статье французских биологов, опубликованной в Journal of Experimental Biology.

Раки наблюдались во время нескольких стадий линьки: в течение двух недель до, после и во время линьки. Раков дополнительно ограничивали от возможного стресса из-за внешних раздражителей. Во время линьки раки стремились зайти в темные участки лабиринта, в который их поместили. Такое поведение характерно для состояний повышенной тревожности, отмечает N+1.

Дополнительно ученые ввели ракам экдистероиды вне процесса линьки. Под его воздействием раки также испытывали тревожность. Успокоить животных удалось только с помощью противотревожных препаратов — бензодиазепинов. Ученые пришли к выводу, что за тревожность раков отвечает гормон, регулирующий сброс экзоскелета.

Отметим, ранее ученые также установили, что речные раки умеют испытывать состояние алкогольного опьянения. Для этого исследователи растворяли в воде спирт. В результате раки стали агрессивными и дезориентированными. Кроме того, оказалось, что в компании раки «пьянеют» быстрее.