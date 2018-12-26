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26.12.18 / 20:14 Новости / Россия и мир

Ученые: Избавиться от хлороформа в воздухе поможет ген кролика

Внедренный в трансгенное растение

Избавиться от летучих канцерогенов в воздухе, таких, как бензол и хлороформ, поможет ген кролика, внедренный в генетически модифицированное комнатное растение золотистый эпипремнум. Об этом говорится в статье американских генетиков, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology.

Ученые добавили растению ген цитохрома кролика, который способен расщеплять небольшие молекулы. Золотистый эпипремнум выбрали потому, что с ним уже проводились успешные генетические эксперименты. Также в генетическую конструкцию добавили зеленый флуоресцентный белок.

Выросшие трансгенные растения помещали в стеклянные флаконы, в которые также прыскали бензол и хлороформ. По результатам замеров трансгенные растения расщепляли бензол в 4,7 раза быстрее. Хлороформ они полностью истребляли за шесть дней. При этом обычные растения почти не перерабатывают хлороформ.

Отметим, в воздухе в квартирах и домах могут быть летучие канцерогены – к бензолу и хлороформу также можно прибавить Формальдегид. От некоторых из них можно избавиться, убрав источник из дома. Однако некоторые остаются в квартирах, так появляются во время приготовления пищи или другой повседневной жизнедеятельности.

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