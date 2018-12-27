«Альпари форекс» обжалует решение ЦБ РФ об отзыве лицензии А пока компания продолжает обслуживать клиентов в полном объеме

Компания «Альпари форекс» при получении уведомления об отзыве лицензии обжалует решение в установленном законодательством порядке. Об этом в четверг официальный представитель «Альпари Форекс» Андрей Лобода рассказал АБН.



Компания пока не получала официального уведомления от ЦБ, поэтому продолжает обслуживать клиентов в соответствии с законодательством и ранее полученных разрешений и лицензий. Лобода отметил, что при получении соответствующего сообщения форекс-дилер будет действовать в полном соответствии с законодательством. «А пока материал, опубликованный на сайте Банка России, не дает понимания, почему Банк России намерен отозвать лицензии у всех компаний, не являющихся дочерними банковскими структурами», — добавил представитель «Альпари форекс».

Отметим, «Альпари Форекс» является российским юрлицом бренда «Альпари». По словам представителя компании, бренд обсуживает клиентов в разных странах в законном порядке более 20 лет. За это время «Альпари» получал множество лицензий в разных юрисдикциях. Однако в истории компании не было отзывов лицензий по решению регулятора за какие-либо нарушения.