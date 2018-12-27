Беглов подписал постановление о приоритетном развитии Кронштадта И проведение военно-морского парада

Врио губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о приоритетном развитии Кронштадта. О подписании документа в четверг сообщила пресс-служба администрации главы города.

Кроме развития Кронштадта, в приоритете подготовка к проведению главного военно-морского парада. Речь идет о постановлении, которое вносит корректировки в государственную программу «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга». Объем финансирования программы составил 47 млн рублей на 2018-2023 года.

Отметим, в следующем году Кронштадт празднует юбилей со дня основания. Городу исполнится 315 лет. В честь этого в городе проходит реконструкция исторических объектов. В частности, ранее в Кронштадте открыли после ремонта Летний сад.