Банк России отозвал лицензии у крупнейших форекс-дилеров У "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари форекс" и "Телетрейд групп"

Банк России отозвал лицензии у пяти крупнейших российских форекс-дилеров. Об этом ЦБ сообщил в четверг.

Речь идет о компаниях «Форекс клуб», «Фикс трейд», «Трастфорекс», «Альпари форекс» и «Телетрейд групп». Действие лицензий прекратится с 27 января следующего года. В России останется всего четыре из девяти дилеров.

В качестве оснований для отзыва лицензии ЦБ назвал неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний регулятора. Кроме того, форекс-дилеры нарушали порядок составления отчетности, расчета размера собственных средств и организацию системы управления рисками, на сайте дилеров раскрывалась недостоверная информация, а также предоставлялась недостоверная отчетность и т.д.

Форекс-дилеров обязали прекратить профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Однако до 27 января они должны прекратить обязательства перед клиентами. Кроме того, Банк России аннулировал квалификационные аттестаты контролеров и гендиректоров этих компаний. Из девяти игроков на рынке остались четыре: «Альфа-форекс», «ВТБ-форекс», «ПСБ-форекс» и «Финам-форекс».

Отметим, в сентябре глава СРО «Ассоциация форекс-дилеров» Евгений Машаров рассказал, что с иностранными форекс-дилерами работает 400 тыс. россиян. А с российскими лицензированными – 7,5 тыс. человек. Статистику составили на основе жалоб в ассоциацию. В первом полугодии текущего года в ассоциацию обратились 228 человек. Общий ущерб составил около 150 млн рублей.