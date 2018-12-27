В результате столкновения поезда и маршрутки в Кудрово пострадали пять человек По предварительным данным, погибших нет

По предварительным данным, в результате столкновения поезда и маршрутного такси К-491 на железнодорожном переезде в Кудрово пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом в четверг пишет «Фонтанка».

По информации издания, погибших нет. Все пострадавшие – пассажиры микроавтобуса, уточняет интернет-газета. В настоящее время проверяются сведения о том, что на переезде не сработала сигнализация.

Между тем в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) заявили, что водитель маршрутки нарушил правила дорожного движения. В компании отмечают, что микроавтобус выехал на переезд при исправно работающей сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось, добавили в ОЖД.

Добавим, ДТП произошло в четверг днем. Маршрут 491 соединяет станцию метро «Улица Дыбенко» и ТРЦ «МЕГА Дыбенко», проезжая через Кудрово. По данным «Фонтанки», перевозку осуществляет ООО «Никкос».