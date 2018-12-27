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27.12.18 / 12:42 Новости / Россия и мир / Экономика

Греф спрогнозировал рост ставок по ипотеке в следующем году

Банки будут вынуждены это сделать

Коллаж АБН

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал рост ставок по ипотеке в следующем году. Соответствующее заявление он сделал в четверг в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Грефа, российские банки будут вынуждены увеличить ставки. В настоящий момент Сбербанк выдает ипотеку на грани рентабельности – чистая маржа составляет 0,1%, уточнил глава кредитной организации.

Также Греф допустил рост депозитных и кредитных ставок в начале следующего года. В течение года они снова вернутся к уровню 2018 года, добавил руководитель Сбербанка.

Напомним, в настоящий момент средняя ставка по ипотеке в России составляет 9,55%. В текущем году Центробанк дважды повысил ключевую ставку. Сначала в сентябре, а затем – в декабре. Последний раз ставка выросла до 7,75%. Регулятор аргументировал повышение желанием предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России».

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Реплики

  1. Леонид 27.12.2018 at 15:12 - Reply

    Все вполне закономерно, так как повысилась ключевая ставка. Банки вынуждены подстраиваться под эти условия.

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