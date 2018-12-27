Все новости

27.12.18 / 15:27 Новости / Петербург и Ленобласть

В Кудрово маршрутка врезалась в поезд

Маршрутка номер 491

Фото vk.com/spb_today

В Кудрово поезд протаранил маршрутку, которая, по свидетельствам очевидцев, ехала на красный сигнал светофора. О происшествии стало известно днем в четверг.

В ДТП попала маршрутка №491. Поезд, с которым произошло столкновение, ехал медленно и громко сигналил, свидетельствуют очевидцы.

На место происшествия выехали медики. Судя по фото, у маршрутки помят кузов, вылетели стекла.

«Есть ли жертвы, пока неясно», — пишут пользователи. Въезд и выезд в Кудрово с проспекта Солидарности перекрыт.


Напомним, маршрут автобуса К-491 проходит от метро «Улица Дыбенко» до торгового центра «МЕГА Дыбенко». Маршрутка идет через Кудрово и жилой массив Новый Оккервиль.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,149 seconds.