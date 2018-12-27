В Кудрово маршрутка врезалась в поезд Маршрутка номер 491

В Кудрово поезд протаранил маршрутку, которая, по свидетельствам очевидцев, ехала на красный сигнал светофора. О происшествии стало известно днем в четверг.

В ДТП попала маршрутка №491. Поезд, с которым произошло столкновение, ехал медленно и громко сигналил, свидетельствуют очевидцы.

На место происшествия выехали медики. Судя по фото, у маршрутки помят кузов, вылетели стекла.

«Есть ли жертвы, пока неясно», — пишут пользователи. Въезд и выезд в Кудрово с проспекта Солидарности перекрыт.





Напомним, маршрут автобуса К-491 проходит от метро «Улица Дыбенко» до торгового центра «МЕГА Дыбенко». Маршрутка идет через Кудрово и жилой массив Новый Оккервиль.