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27.12.18 / 19:43 Новости / Россия и мир / Экономика

Международные резервы РФ увеличились на 0,2%

На $1,1 млрд

Международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,2%. Об этом в четверг сообщили в Банке России.

Международные резервы увеличились с 14 по 21 декабря на $1,1 млрд. По состоянию на 21 декабря они достигли отметки в $466 млрд. Неделей ранее, 14 декабря, эта сумма составляла $464,9 млрд. В ЦБ уточнили, что рост связан с положительной переоценкой.

Отметим, за предыдущую отчетную неделю, с 7 по 14 декабря, этот показатель увеличился на 0,3% — на $1,3 млрд. А с начала месяца, с 30 ноября по 21 декабря, международные резервы увеличились на $3,9 млрд. В течение ноября, со 2 по 30, резервы выросли на $2,4 млрд.

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