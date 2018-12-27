Международные резервы РФ увеличились на 0,2% На $1,1 млрд

Международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,2%. Об этом в четверг сообщили в Банке России.

Международные резервы увеличились с 14 по 21 декабря на $1,1 млрд. По состоянию на 21 декабря они достигли отметки в $466 млрд. Неделей ранее, 14 декабря, эта сумма составляла $464,9 млрд. В ЦБ уточнили, что рост связан с положительной переоценкой.

Отметим, за предыдущую отчетную неделю, с 7 по 14 декабря, этот показатель увеличился на 0,3% — на $1,3 млрд. А с начала месяца, с 30 ноября по 21 декабря, международные резервы увеличились на $3,9 млрд. В течение ноября, со 2 по 30, резервы выросли на $2,4 млрд.