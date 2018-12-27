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27.12.18 / 19:19 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Московская биржа закрылась повышением основных индексов

Индекс Мосбиржи - 2327,81 пункта; индекс РТС - 1056,61 пункта

Московская биржа

Коллаж АБН

Московская биржа в четверг закрылась повышением основных индексов. Индекс Мосбиржи прибавил 0,82%, а индекс РТС – 0,33%.

К закрытию индекс Мосбиржи достиг отметки 2327,81 пункта. А индекс РТС составил 1056,61 пункта.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова пояснила, что активный рост индексов на российском фондовом рынке связан с тем, что бумаги-«тяжеловесы» тянут остальных за собой. Однако очередной факт ухудшения внешнего фона (индекс DJIA в минусе, нефть под продажами) сведет на нет весь локальный оптимизм, отметила Бодрова. Индекс МосБиржи консолидируется в границах 2310-2345 пунктов. При этом не исключается возможность снижения к 2300 пунктам или даже ниже. Индекс РТС постарается удержаться в пределах 1050-1065 пунктов.

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