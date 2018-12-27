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27.12.18 / 20:57 Новости / Россия и мир

Новак: РФ надеется в 2019 году сохранить объемы экспорта нефти на уровне 2018 года

И может нарастить объемы добычи нефти на 10-15 млн т

Фото: 2ch.hk

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что одна из основных задач РФ на 2019 год на внешних рынках нефти — сохранение объемов экспорта на уровне текущего года. Об этом в четверг пишет «Интерфакс».

Также министр отметил, что страна может нарастить объемы добычи на 10-15 млн т, передает «Прайм». Таким образом за два года можно выйти на уровень 570 млн т.

Отметим, ранее Новак заявил, что ведомство ожидает рекордную добычу и экспорт газа по итогам текущего года. Добыча составит около 723 млрд куб. м. Это на 5% больше год к году. А экспорт увеличится на 9,3% — с 224 млрд до 245 млрд куб. м.

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