Таиланд заказал у России шесть гражданских самолетов SSJ100 Для внутренних и ближайших международных рейсов

Российский производитель самолетов Superjet 100 «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) подписала трехстороннее соглашение с таиландской Kom Airlines Company и WishV на поставку шести самолетов с 2019 по 2020 год. Об этом в четверг сообщили в Минпромторге РФ.

Это произошло во время рабочей поездки главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова в Королевство Таиланд, передает ТАСС. Самолеты будут рассчитаны на 100 мест. Планируется, что они будут выполнять как внутренние, так и ближайшие международные рейсы.

Отметим, в октябре правительство РФ выделило 9,8 млрд рублей на закупку самолетов Sukhoi Superjet 100 у ГСС. Планируется, что они будут выполнять внутренние авиаперевозки. Самолеты будут поставлены в 2018-2019 годах. Их передадут в лизинг российским авиакомпаниям, которые занимаются региональными авиалиниями.