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28.12.18 / 18:28 Новости / Петербург и Ленобласть

В «Пулково» торжественно встретили рекордного 18-миллионного пассажира

Предыдущий рекорд был поставлен в прошлом году – 16,1 млн человек

Фото: пресс-служба аэропорта «Пулково»

В петербургском аэропорту «Пулково» 28 декабря торжественно встретили и обслужили рекордного 18-миллионного в этом году пассажира. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе аэропорта.

Для «Пулково» 18 млн пассажиров в год является историческим рекордом. Предыдущий рекорд был поставлен в прошлом году – 16,1 млн человек. Объем пассажиропотока за год вырос на 11,8%.

Гендиректор оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» Владимир Якушев лично поздравил путешественницу, а также преподнес ей подарки от «Пулково», в том числе сертификат на посещение бизнес-салона. Символ и талисман аэропорта желтый кот МасКот вместе с мимами встречал гостей в зале регистрации, в котором также была установлена праздничная фотозона. В аэропорту играл саксофонист, а гости могли попробовать трюфельные конфеты ручной работы, рождественские десерты и мандарины.

Подводя итоги года, гендиректор управляющей компании рассказал, что в течение 2018 года открылось 19 новых направлений. К «Пулково» присоединились четыре новые зарубежные авиакомпании. Кроме того, в аэропорт впервые прибыл самый большой в мире пассажирский самолет Airbus A380, а также один из новейших типов узкофюзеляжных лайнеров Boeing 737 MAX.

Отметим, в пятницу, 28 декабря, ФАС РФ продлил следующий год максимум аэропортовых сборов и тарифов на обслуживание самолетов в «Пулково». Решение приняли на заседании правления ФАС России. Кроме того, антимонопольная служба решила проверить исполнение управляющей компанией параметров деятельности по тарифному решение в период на 2014-2018 годы.

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