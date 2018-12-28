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28.12.18 / 10:17 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Московская биржа после открытия торгуется в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи 2336,29; индекс РТС 1058,62

Торги пятницы на Московской бирже после открытия идут в зеленой зоне. По фиксингу на 10:12 по московскому времени индекс Мосбиржи торгуется в плюсе на 0,39% у отметки 2336,95 пункта, индекс РТС – в плюсе на 0,21% у отметки 1058,82 пункта.

Открытие прошло разнонаправленно. Индекс РТС начал день в легком минусе на 1055,8 пункта.

Как отмечает аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2305-2350 пунктов, по индексу РТС — 1045-1070 пунктов. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 68,9-70,3 рубля, для европейской валюты — 78,7-80,3 рубля.

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