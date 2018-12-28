Эксперты: Биткоин стал худшим вложением года А луxшим инвестиционным инструментом признан палладий

Биткоин назвали худшей инвестицией года. Об этом в пятницу пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование компании «Финэкспертиза».

Инвесторы, вложившиеся в биткоин, за год потеряли более 70% средств. За основу эксперты взяли сумму в 300 тыс. рублей. По биткоину инвесторы в этом случае потеряли 213,5 тыс. рублей.

Всего эксперты оценили 14 инвестиционных инструментов. Самым успешным оказался палладий, с вложенных 300 тыс. рублей можно было бы получить более 30,5 тыс. рублей. При этом другие металлы не показали прироста инвестиций: при вложениях в серебро потери составили 15,37%, при вложении в платину – 15,16%, при вложении в золото – 5,91%.

По валютам лучшую доходность показал доллар. В зависимости от хранении суммы в банке или дома доходность доллара колебалась около 8%. Евро оказался намного менее успешным вложением – его доходность 1-2%, а доходность рубля – 1,62%.

Отметим, в целом покупательская способность 300 тыс. рублей за год снизилась на 3,28%. То есть при условии хранения этих денег без инвестиции к концу года на них можно было бы купить почти на 10 тыс. рублей меньше товаров.