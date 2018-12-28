Дерипаска перестал быть владельцем девелопера «Главстрой» Смена акционеров произошла еще в апреле

Девелоперская компания «Главстрой» больше не принадлежит холдингу «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Информацию об этом в компании подтвердили в пятницу.

Как передает РИА Новости, смена акционеров произошла еще в апреле 2018 года. Теперь «Главстрой» полностью принадлежит ООО «Либра холдингс». В последней — пять акционеров, которым принадлежит по 20% компании, уточняет агентство.

Добавим, «Главстрой» основана в 1995 году. Компания занимается жилищным строительством в Москве и Московской области, Петербурге, Ярославской области других регионах. По данным сайта девелопера, за январь-ноябрь компания заключила договоры на общую сумму 23,5 млрд рублей, увеличив продажи на 40%.