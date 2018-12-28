Рособрнадзор отказал в госаккредитации техникуму при Университете ИТМО Но факультет закрывать не будут

Рособрнадзор отказал в госаккредитации факультету среднего профессионального образования (ФСПО; программа «Информатика и вычислительная техника») при Университете ИТМО. Об этом в образовательном учреждении сообщили накануне.

В пресс-службе вуза отметили, что основная претензия ведомства – отсутствие полосы препятствий на спортивном стадионе. Отмечается, что обучающиеся факультета могут быть переведены в аккредитованные образовательные учреждения. Планируемое время завершения перевода – февраль 2019 года.

Кроме того, обучающиеся смогут продолжить обучение и в ИТМО – факультет закрывать не будут. Однако вуз не сможет выдать диплом государственного образца по окончании обучения. Также в пресс-службе сообщили, что со следующего года ИТМО прекращает прием на 1 курс ФСПО.

Добавим, техникум СПО был преобразован в факультет в 2003 году. В настоящее время на факультете обучается около 600 человек.