Официальный евро на выходные подорожал до 79,65 рублей А доллар – до 69,52 рублей

В пятницу Центробанк РФ повысил курс евро на 1 рубль 27,01 копейку. Таким образом, официальный курс на выходные составит 79,6581 рублей.

В свою очередь официальный доллар подорожал на 64,56 копеек. Регулятор установил его курс в 69,5218 рублей за «американца».

На Московской бирже валюты торгуются разнонаправленно. По фиксингу на 15:44 по московскому времени, курс доллара опустился на 12 копеек и составляет 69,44 рублей. Курс евро, напротив, вырос на 13 копеек – до 79,67 рублей.