Все новости

28.12.18 / 09:26 Новости / Россия и мир / Экономика

Mail.Ru Group консолидирует 100% разработчика Boom

Опцион заключен до 21 мая 2020 года

Фото vedomosti.ru

Компания Mail.Ru Group консолидирует 100% разработчика музыкального плеера Boom. Об этом в компании сообщили накануне вечером.

Компания подписала опцион на покупку 80% владельца прав на Boom, компании UMA. Стоимость опциона составляет $97 млн. Срок действия опциона истекает 21 мая 2020 года. Реализовать его Mail.Ru Group планирует в I квартале 2019 года.

Напомним, в мае 2018 года Mail.Ru Group приобрела 20% UMA за 1,36 млрд рублей. Аудитория Boom составляет около 1 млн подписчиков.. Музыкальная библиотека превышает 25 млн треков. Общая база музыкальных подписчиков Mail.Ru Group при этом составляет более 2 млн человек.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.