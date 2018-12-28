Mail.Ru Group консолидирует 100% разработчика Boom Опцион заключен до 21 мая 2020 года

Компания Mail.Ru Group консолидирует 100% разработчика музыкального плеера Boom. Об этом в компании сообщили накануне вечером.

Компания подписала опцион на покупку 80% владельца прав на Boom, компании UMA. Стоимость опциона составляет $97 млн. Срок действия опциона истекает 21 мая 2020 года. Реализовать его Mail.Ru Group планирует в I квартале 2019 года.

Напомним, в мае 2018 года Mail.Ru Group приобрела 20% UMA за 1,36 млрд рублей. Аудитория Boom составляет около 1 млн подписчиков.. Музыкальная библиотека превышает 25 млн треков. Общая база музыкальных подписчиков Mail.Ru Group при этом составляет более 2 млн человек.