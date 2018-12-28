Все новости

28.12.18 / 15:44 Новости / Петербург и Ленобласть

Милонов собирается открыть в Петербурге эталонную сирийскую шаверму

Вместе с сирийскими гражданами

Депутат Госдумы Виталий Милонов собирается открыть на юге Петербурга шаверму по традиционному сирийскому рецепту. Об этом депутат сообщил в пятницу в интервью «Петербургскому дневнику».

Для этого он хочет привлечь сирийских граждан. В его «настоящей» шаверме не будет майонеза и других «нетрадиционных ингредиентов».

По мнению Милонова, в Петербурге сложно найти «достойное заведение» с шавермой. Однако он отметил шаверму в Царском селе у Екатерининского собора. При этом, по его словам, российский рецепт несравним с арабским оригиналом. Вкуснее всего это блюдо готовят в Дамаске и Бейруте, считает единоросс.

Отметим, в конце октября Виталий Милонов попытался сорвать ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» в Петербурге. Он попытался прорваться через охрану. Из-за этого гости фестиваля не могли пробраться внутрь помещения. Депутат на протяжении многих лет борется с ЛГБТ-сообществом.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,153 seconds.