Милонов собирается открыть в Петербурге эталонную сирийскую шаверму Вместе с сирийскими гражданами

Депутат Госдумы Виталий Милонов собирается открыть на юге Петербурга шаверму по традиционному сирийскому рецепту. Об этом депутат сообщил в пятницу в интервью «Петербургскому дневнику».



Для этого он хочет привлечь сирийских граждан. В его «настоящей» шаверме не будет майонеза и других «нетрадиционных ингредиентов».

По мнению Милонова, в Петербурге сложно найти «достойное заведение» с шавермой. Однако он отметил шаверму в Царском селе у Екатерининского собора. При этом, по его словам, российский рецепт несравним с арабским оригиналом. Вкуснее всего это блюдо готовят в Дамаске и Бейруте, считает единоросс.

Отметим, в конце октября Виталий Милонов попытался сорвать ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» в Петербурге. Он попытался прорваться через охрану. Из-за этого гости фестиваля не могли пробраться внутрь помещения. Депутат на протяжении многих лет борется с ЛГБТ-сообществом.