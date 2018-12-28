Правительство утвердило стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2035 года Реализация будет происходить в два этапа

Правительство России утвердило стратегию развития минерально-сырьевой базы страны на период до 2035 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал его 22 декабря, на сайте правительства он опубликован в пятницу.

Реализация документа подразумевает два этапа. На первом этапе, до 2024 года, предполагается увеличение госфинансирования крупномасштабных геологических исследований и создание единого фонда геологической информации. Также будут разработаны программы и проекты, которые обеспечат концентрацию средств, технологического и кадрового потенциала . На втором этапе, с 2025 по 2035 годы, будет идти работа по повышению инвестиционной привлекательности российских недр. В результате должна быть создана модель саморегулируемой системы достижения оптимального баланса прироста и погашения запасов полезных ископаемых.

Напомним, к минерально-сырьевой базе относятся разведанные и оцененные запасы полезных ископаемых, а также локализованные и прогнозные ресурсы. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев говорил о том, что правительство планирует использовать при реализации стратегии экономическую модель стимулирования. Речь шла о поддержке из федбюджета проведения геолого-разведочных работ ранней стадии и о создании особых налоговых режимов для привлечения частных инвестиций в проведение таких работ.