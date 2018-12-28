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28.12.18 / 15:13 Новости / Петербург и Ленобласть

Пострадавшие в аварии в Кудрово получат компенсации и страховку

В больнице организовано постоянное дежурство

Фото vk.com/spb_today

Пострадавшие в ДТП в Невском районе на границе Петербурга и Кудрово Ленобласти получат от перевозчика страховую выплату и дополнительную компенсацию. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Дополнительные выплаты инициировало управление по транспорту Ленобласти. Ведомство взяло процесс реабилитации пострадавших на особый контроль. Страховая выплата предусмотрена обязательным страхованием ответственности официального перевозчика.

Все четверо пострадавших в настоящий момент находятся в Александровской больнице Петербурга. В учреждении обеспечили постоянное дежурство для оперативной доставки необходимых лекарств или транспортировки пострадавших. Для родственников пострадавших открыта горячая линия — 8(904)635-55-03.

Отметим, авария произошла 27 декабря по улице Дыбенко, 42 в Петербурге. Около 15:00 по московскому времени столкнулись тепловоз и маршрутный автобус К-491. Обстоятельства происшествия пока не установлены.

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