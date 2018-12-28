Путин подписал закон об ограничении предельной суммы долга по потребкредитам Общий размер процентов и неустоек будет увеличиваться поэтапно для кредитов сроком не более одного года

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам. Документ опубликован на официальном портале в пятницу.

Общий размер процентов и неустоек по потребительскому займу, срок возврата по которому не превышает одного года, будут ограничивать поэтапно. Если кредит выдан после вступления закона в силу, то максимальная сумма долга до июля 2019 года не будет превышать сумму первоначального займа более чем в 2,5 раза. До января 2020 года рост допустим не боле чем в два раза, далее – не более чем в полтора раза. Процентная ставка не должна превышать 1,5% в день, с июля 2019 года – 1% в день.

Также закон запрещает начислять проценты по займам без обеспечения, если займ заключен на сумму не более 10 тыс. рублей и не более чем на 15 дней. Фиксированная сумма по такому займу составит 30 тыс. рублей.

Кроме того, ранее стало известно, что Центробанк России собирается разрешить микрокредитным организациям выдавать деньги из кассы. Нововведения также коснутся ломбардов, кредитных потребительских кооперативов, а также сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.