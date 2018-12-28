Все новости

28.12.18 / 16:23 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный купил детсады и поликлинику вместо ДК им. Горького

На сэкономленные за счет оптимизации деньги

Фото citywalls.ru

Смольный выкупил у застройщиков 11 объектов социальной инфраструктуры – 10 детских садов и одну поликлинику – вместо Дома культуры имени Горького. Об этом в пятницу рассказал врио губернатора Александр Беглов во время выездного осмотра детсада в Московском районе.

На сэкономленные за счет оптимизации деньги Смольный мог приобрести у Ленинградской федерации профсоюзов ДК им. Горького на площади Стачек за 650 млн рублей, передает «Фонтанка». Об этом врио губернатора осенью попросили депутаты ЗакСа. Однако правительство сделало выбор в пользу социальных объектов.

Ремонт здания обойдется в 2 млрд рублей, пояснил временный градоначальник. Беглов предложил профсоюзам подарить ДК городу (что предпочтительнее) или снизить цену в 2,5 раза. «Потому что членам профсоюза тоже нужны детские сады, школы, больницы, поликлиники», — отметил Беглов. Он добавил, что члены профсоюза смогут ходить бесплатно на все концерты в ДК.

Отметим, впервые с просьбой выкупить ДК у федерации профсоюзов парламентарии обратились к экс-губернатору Петербурга Георгию Полтавченко в сентябре этого года. После отставки Полтавченко врио губернатора Беглов заявил, что у города нет денег на такую покупку. В начале ноября все 50 членов парламента вновь обратились к Беглову. ДК Горького необходим ремонт, на который у членов профсоюзов нет денег. Поэтому здание выставлено на продажу.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,151 seconds.