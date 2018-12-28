Смольный купил детсады и поликлинику вместо ДК им. Горького На сэкономленные за счет оптимизации деньги

Смольный выкупил у застройщиков 11 объектов социальной инфраструктуры – 10 детских садов и одну поликлинику – вместо Дома культуры имени Горького. Об этом в пятницу рассказал врио губернатора Александр Беглов во время выездного осмотра детсада в Московском районе.

На сэкономленные за счет оптимизации деньги Смольный мог приобрести у Ленинградской федерации профсоюзов ДК им. Горького на площади Стачек за 650 млн рублей, передает «Фонтанка». Об этом врио губернатора осенью попросили депутаты ЗакСа. Однако правительство сделало выбор в пользу социальных объектов.

Ремонт здания обойдется в 2 млрд рублей, пояснил временный градоначальник. Беглов предложил профсоюзам подарить ДК городу (что предпочтительнее) или снизить цену в 2,5 раза. «Потому что членам профсоюза тоже нужны детские сады, школы, больницы, поликлиники», — отметил Беглов. Он добавил, что члены профсоюза смогут ходить бесплатно на все концерты в ДК.

Отметим, впервые с просьбой выкупить ДК у федерации профсоюзов парламентарии обратились к экс-губернатору Петербурга Георгию Полтавченко в сентябре этого года. После отставки Полтавченко врио губернатора Беглов заявил, что у города нет денег на такую покупку. В начале ноября все 50 членов парламента вновь обратились к Беглову. ДК Горького необходим ремонт, на который у членов профсоюзов нет денег. Поэтому здание выставлено на продажу.