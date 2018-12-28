Суд в Петербурге разблокировал счета «Метростроя» для выплаты зарплат рабочим Они были заблокированы по иску ФНС

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти разблокировал расчетные счета «Метростроя», чтобы компания могла выплатить зарплаты рабочим. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

Подрядчик направил в суд ходатайство в рамках уже возбужденного в конце ноября этого года дела по иску Федеральной налоговой службы в связи с недоимкой подрядчиков в размере 780 млн рублей, передает ТАСС. Теперь для выплаты зарплат компания должна заключить мировое соглашение с ФНС, рассказали в Смольном.

Это связано с тем, что все поступления на счет списываются в пользу налоговой службы, пояснил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин. Основой для соглашения должно стать решение суда.

Отметим, в среду, 26 декабря, около 30 проходчиков станции метро «Театральная» объявили забастовку. Они отказались подниматься из шахты и объявили голодовку. Их требованием было выплатить зарплату за осень. Накануне, 37 декабря, забастовку с теми же требованиями объявили строители другой станции – «Горный институт». После переговоров с руководством метростроители вышли из шахты. Врио губернатора Беглов взял ситуацию под личный контроль.