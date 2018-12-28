«Яндекс» закрыл сделку по покупке площадки под новую штаб-квартиру На этой неделе

«Яндекс» закрыл сделку по покупке площадки под новую штаб-квартиру на улице Косыгина в Москве. Об этом стало известно в пятницу из материалов компании.

В сообщении отмечается, что «Яндекс» сможет раскрыть информацию о планах развития после завершения процесса одобрения. Добавим, сделка была закрыта во вторник, 25 декабря.

Напомним, «Яндекс» объявил, что нашел площадку под новый офис, в середине декабря. Сообщалось, что это участок площадью 4 га на улице Косыгина, 15 — на юго-западе Москвы, по соседству с РАН и Воробьевыми горами. Сумма сделки составит порядка $145 млн, говорили в компании. В настоящее время «Яндекс» арендует около 61 тыс. кв. м в деловом квартале «Красная Роза» и 27 тыс. кв. м в БЦ «Аврора».