Акция «Для пенсионеров»: оформление льготного микрозайма Пенсионеры – один из наиболее незащищенных слоев населения, требующий заботы и финансовой поддержки

«Центрофинанс» предлагает выгодный займ для пенсионеров до 78 лет, по льготной процентной ставке 0,65 % в день. Получить в долг можно от 5 до 30 тысяч рублей. При этом акция доступна для всех категорий российских пенсионеров:

по возрасту;

по состоянию здоровья;

по выслуге лет;

для лиц, потерявших кормильца;

для участников боевых действий.

Акционное предложение имеет лишь одно ограничение – оформить льготный микрозайм можно на срок от 14 до 32 дней. Разумеется, пенсионер может занять деньги и на меньший срок, однако в этом случае льготная процентная ставка действовать не будет, а на одолженную сумму будет начисляться 1 % ежедневно.

Процедура оформления займа для пенсионеров

Для того чтобы получить займ для пенсионеров срочно, достаточно подать заявку на сайте компании, дождаться решения по смс, посетить офис и забрать заемные средства.

Прежде чем оформить заявку, нужно выбрать ближайший к вам офис компании – очень важно, чтобы клиент был официально зарегистрирован по месту выдачи микрозайма. В остальном заявка представляет собой простую регистрационную форму, где нужно указать ФИО, дату рождения и номер телефона.

«Центрофинанс» предлагает занять деньги оперативно и надежно – при этом забрать их клиент может исключительно наличными, в офисе компании. Из документов вам понадобится только паспорт и пенсионное удостоверение.

Клиентам «Центрофинанс» доступна опция регистрации личного кабинете – получить доступ к ней можно после заключения договора. В личном кабинете можно увидеть условия текущего микрозайма, срок его погашения, а также оплатить займ через банковскую карту.

Альтернативный способ оплаты – наличными в офисе. Кроме того, есть возможность оплаты займа в банке по реквизитам компании, указанным на сайте.

Желающие более детально ознакомиться с работой «Центрофинанс», могут почитать блог компании, материалы которого регулярно пополняются.

Экономия и доступность

Условия пенсионного займа разработаны специально, чтобы сделать микрокредитование пенсионеров более выгодным, простым и доступным. Кроме того, акция позволяет существенно сэкономить на оплате процентов по займу.

Например, воспользовавшись акцией для пенсионеров и взяв в долг 10 000 рублей сроком на 15 дней, за каждый день использования кредитных средств вы платите 65 рублей, в то время как при обычной процентной ставке 1 % в день переплата составила бы 100 рублей ежедневно.

Еще один плюс акционного займа – срок оформления увеличен до 32 дней.