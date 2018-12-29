На благотворительном приеме Беглова на лечение тяжело больных детей собрали 4,5 млн рублей Большую часть от продажи билетов на прием

На благотворительном новогоднем приеме временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова на лечение тяжело больных детей собрали 4,5 млн рублей. Об этом в субботу сообщили в Смольном.

На праздничный вечер пришли руководители органов власти, представители деловой общественности, деятели культуры, образования, спорта, почетных граждане Петербурга. По итогам губернаторского приема более 4,21 млн рублей было получено от продажи билетов, еще 306 тыс. рублей на аукционе и ярмарке сувениров,. Все средства уже поступили на расчетный счет регионального отделения «Российского детского фонда».

В 2015 и 2016 году на аналогичном новогоднем приеме было собрано 7 млн рублей. Билет на прием тогда стоил 10 тыс. рублей. Отметим, в прошлом году Смольный сообщал только о том, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вручил подарки детям – участникам акции «Дерево желаний». Эта акция проводится для оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и детям с особыми потребностями, состоящими на учете в Центре социальной помощи семье и детям и в Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. В ходе акции дети оставляли на «Дереве желаний» открытки со своими мечтами. Благотворителями могли выступить все желающие.