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29.12.18 / 20:35 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Последние торги в году закрылись в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи 2369,33; индекс РТС 1068,72

Московская биржа

Коллаж АБН

Последние торги на Московской бирже в этом году закрылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи составил 2369,33 пункта с ростом на 0,46%, индекс РТС – 1068,72 пункта с ростом на 0,24%.

Как отметила аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова, в субботу 29 декабря в отсутствие ориентиров и каких-либо новостей российский рынок акций дрейфует. Позитивному закрытию сегодня способствуют нейтральное завершение торгов американцами и удержание нефтью Brent планки в $50 за баррель. По итогам 2018 года общий прирост по индексу МосБиржи составляет 12%, а индекс РТС завершит год с потерей 7,5%.

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