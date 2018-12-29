Последние торги в году закрылись в зеленой зоне Индекс Мосбиржи 2369,33; индекс РТС 1068,72

Последние торги на Московской бирже в этом году закрылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи составил 2369,33 пункта с ростом на 0,46%, индекс РТС – 1068,72 пункта с ростом на 0,24%.

Как отметила аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова, в субботу 29 декабря в отсутствие ориентиров и каких-либо новостей российский рынок акций дрейфует. Позитивному закрытию сегодня способствуют нейтральное завершение торгов американцами и удержание нефтью Brent планки в $50 за баррель. По итогам 2018 года общий прирост по индексу МосБиржи составляет 12%, а индекс РТС завершит год с потерей 7,5%.