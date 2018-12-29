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29.12.18 / 20:46 Новости / Петербург и Ленобласть

Врачи Центра Алмазова провели операцию по удалению почки с крупной опухолью

Девушку отказались оперировать в нескольких других клиниках

Врачи петербургского Центра Алмазова провели операцию по удалению почки с крупной опухолью. Об этом в медицинском центре сообщили в субботу.

В Центре Алмазова решили провести провести робот-ассистированную лапароскопическую операцию по удалению почки с предварительной эндоваскулярной эмболизацией почечной артерии. Первым этапом в гибридной операционной была «перекрыта» артерия, питающая левую почку, – это позволило избежать высокого риска кровотечения на втором этапе вмешательства. Далее на роботе da Vinci Si проведена радикальная нефроадреналэктомия, в ходе которой удалены левая почка с опухолью, а также группа пораженных регионарных лимфатических узлов. Опухоль достаточно близко прилегала к поджелудочной железе, селезенке и толстой кишке, но признаков прорастания не было. В настоящее время пациентка идет на поправку.

Операцию провели 21-летней девушке. Петербурженку экстренно госпитализировали в октябре 2018 года в одну из городских больниц с кровотечением из мочевых путей. У нее выявили крупную опухоль левой почки с признаками метастатического поражения лимфатических узлов. С таким анамнезом в нескольких ведущих клиниках России девушке отказали в хирургическом лечении.

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