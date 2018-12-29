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29.12.18 / 11:21 Новости / Петербург и Ленобласть

«Чкаловская» изменит режим работы из-за ремонта эскалатора

С 9 января по 15 марта 2019 года

Фото АБН

Станция петербургского метрополитена «Чкаловская» изменит режим работы наземного вестибюля на время капремонта эскалатора. Об этом в субботу сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Вход на станцию будут закрывать по будням с 18:00 до 18:45 по московскому времени. Такой режим продлится с 9 января по 15 марта следующего года.

Отметим, в течение этого года станцию «Чкаловская» в Петербурге ни разу не закрывали из-за обнаружения бесхозных предметов. Также вход не ограничивали на станции «Волковская» и «Московские ворота». Всего за год станции «подземки» закрывали более 440 раз. Станции были закрыты в общем более 323 часов.

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