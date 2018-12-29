Германия одобрила строительство туннеля в Данию под дном моря За $8,1 млрд

Минтранспорта Германии одобрили строительство четырехполосного железнодорожного и автомобильного туннеля до Дании под дном моря. Об этом накануне писал Reuters.

Дорога обойдется в более чем $8,1 млрд (частично финансируется ЕС). Ее протяженность составит 19 км, включая двухпутную железную и четырехполосную автодорогу. Мост построят под проливом Фемарн-Бельт между датским островом Лоллан и германским Фемарн.

Благодаря проекту, добраться из одной страны в другую можно будет за семь минут на поезде. И 15 минут на машине. Объект должны были сдать уже в 2024 году, однако принятию окончательного решения мешали протесты экологических активистов.

Для рассмотрения у отвечающей за проект Femern A / S — датская плановая компания – есть две недели до подписания соглашения. С материковой части Германии на немецкий остров Фемарн уже соорудили автодорогу.

Отметим, проект начали планировать еще в 2013 году. Он прошел два этапа общественных обсуждений. Туннель планируют сдать в 2027 году.