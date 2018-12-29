Один год в 12 картинках. Чем запомнился уходящий 2018

Подводя итоги уходящего года, редакция АБН решила ограничиться 12 событиями — по одному на месяц. Мы захотели обойтись без таких событий, как выборы президента и Петербургский международный экономический форум — и то, и другое случается в городе регулярно и 2018-й совсем не характеризует. Поэтому в нашем списке — только уникальные события, которые, скорее всего, никогда не повторятся.

В январе Европейский университет после года борьбы окончательно покинул здание дворца Кушелева-Безбородко и передал его Смольному. Вуз переехал буквально через дорогу в новое здание, переезд начался еще в 2017 году. Осенью ЕЦ провел приемную кампанию, так как получил новую лицензию Рособрнадзра. А Смольный после получения Малого Мраморного дворца высказывался о том, что его состояние оставляет желать лучшего и здание небезопасно.

В феврале Смольный передал стадион на Крестовском острове в концессию ФК «Зенит». «Зенит» сможет проводить спортивные мероприятия на стадионе в течение 49 лет. Кроме того, клуб возьмет на себя все эксплуатационные расходы и обязуется проводить техническое обслуживание объекта. Но на самом деле самая главная новость, связанная с передачей стадиона, стала известна только в декабре: новый стадион теперь будет называться «Газпром Арена». По данным СМИ, информация об этом была еще в февральском контракте, но на время проведения чемпионата мира по футболу за стадионом было закреплено название «Санкт-Петербург Арена».

В марте в Красногвардейском районе наконец запустили движение частного трамвая «Чижик». Его запуск должен был состояться еще в 2017 году. «Чижик» курсирует от Ладожского вокзала до Хасанской улицы. В настоящий момент идет строительство участков на Хасанской улице, по проспекту Косыгина и проспекту Наставников.

В апреле впервые с 2013 года прошел ремонт Невского проспекта, из-за чего его перекрывали частями. Ремонт продолжился после чемпионата мира, в результате дорожное полотно обновили по всей длине магистрали — от Дворцовой площади до площади Александра Невского.

В мае Петербург получил две новые станции метро — «Новокрестовскую» и «Беговую». Они должны были стать первыми из пяти открытых в 2018 году станций, но к концу года стало известно, что Фрунзенский радиус так и не заработает. Станции зеленой ветки строили к чемпионату мира, поэтому открыли только в конце мая, несмотря на обещания пустить пассажиров еще в апреле. И после открытия в вестибюлях то текла вода, то срывались от ветра части наземных павильонов — а потом выяснилось, что за полгода эксплуатации новых станций на них нашли более 1 тыс. недоработок.

Июнь запомнился не только началом чемпионата мира по футболу, но и тем, что метрополитен Петербурга начал выдавать кассовые чеки во исполнение федерального законодательства. После этого началась война активистов против метро — чеки начали сильно засорять вестибюли, так как урн еще не было. Они появились ближе к осени — а до этого метрополитен приходилось убирать чаще.

В июне-июле этого года Петербург принял семь матчей на стадионе на Крестовском острове в рамках чемпионата мира по футболу. Рекорд посещаемости составил 64,4 тыс. человек на матче за третье место между сборными Бельгии и Англии. Однако помимо матчей в городе проходили перфомансы, связанные с чемпионатом, на одной из трансформаторных будок на Петроградском острове появился портрет тренера российской сборной Станислава Черчесова, впоследствии неоднократно закрашиваемый, а еще приезжали туристы — порядка 700 тыс. человек.

В августе выяснилось, что петербургская книжная сеть «Буквоед» проведет слияние с московским «Читай-городом». Пока что слияние идет на операционном уровне, рассказывал основатель «Буквоеда» Денис Котов, который впоследствии решил покинуть пост гендиректора.

В конце сентября в городе случилась коммунальная трагедия — из-за прорыва трубы в доме на Измайовском проспекте погибли два человека. Они были в антикафе, расположенном в подвальном помещении. Осадка грунта составила порядка 1 м, под землю также провалились два автомобиля. Прорыв произошел в самом начале отопительного сезона.

А в начале октября стало известно, что в отставку ушел губернатор города Георгий Полтавченко. Обязанности главы города назначили Александра Беглова, ранее занимавшего пост полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.

В ноябре в Петербурге загорелся гипермаркет «Лента» на Обводном канале. Жертв не было, из здания эвакуировали более сотни человек. Вскоре после пожара «Лента» взяла у Сбербанка кредит на 25 млн рублей, однако ритейлер отказался от комментариев, связано ли это с пожаром. Это не первый крупный пожар в городе в этом году — в конце мая горел «Пассаж» на Невском, в конце ноября — магазин Bosco на Большом проспекте Петроградской стороны и тогда же — строящийся ледокол «Виктор Черномырдин».

А конец декабря запомнился еще тремя отставками, первыми крупными отставками после смены руководства Смольного. Из администрации Петербурга ушел курировавший транспорт и строительство вице-губернатор Игорь Албин, куратор имущественного блока вице-губернатор Михаил Мокрецов, а также глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

Елена Васильева / АБН