СМИ: В больнице Курганской области прошли обыски Из этой больницы уволили санитарку после жалобы Гордону на «Первом канале»

В Звериноголовской центральной районной больнице Курганской области прошли обыски. Об этом в субботу сообщили работники больницы.

Как пишет Ura.ru со ссылкой на источники, проверяли главврача больницы. По данным СМИ, ему предъявят обвинение в превышении полномочий. В СК по региону комментировать обыски отказались, как и в УФСБ.

Напомним, эта больница известна тем, что из нее уволили санитарку за то, что она пожаловалась в эфире «Первого канала» на низкую зарплату. Санитарку вернули на работу после жалоб общественников и визита в больницу врио губернатора области. Он также дал поручение проверить другие районные больницы Зауралья.