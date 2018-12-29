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29.12.18 / 19:22 Новости / Общество / Россия и мир

СМИ: В больнице Курганской области прошли обыски

Из этой больницы уволили санитарку после жалобы Гордону на «Первом канале»

В Звериноголовской центральной районной больнице Курганской области прошли обыски. Об этом в субботу сообщили работники больницы.

Как пишет Ura.ru со ссылкой на источники, проверяли главврача больницы. По данным СМИ, ему предъявят обвинение в превышении полномочий. В СК по региону комментировать обыски отказались, как и в УФСБ.

Напомним, эта больница известна тем, что из нее уволили санитарку за то, что она пожаловалась в эфире «Первого канала» на низкую зарплату. Санитарку вернули на работу после жалоб общественников и визита в больницу врио губернатора области. Он также дал поручение проверить другие районные больницы Зауралья.

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