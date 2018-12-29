Все новости

29.12.18 / 18:22 Новости / Россия и мир

Новый Volkswagen Jetta выведут на российский рынок только в конце 2019 года

Премьеры отложили

VolkswagenНовые седаны Volkswagen Jetta выведут на российский рынок только в конце 2019 года. Об этом стало известно в субботу, пишет «Авторевю».

При этом Jetta временно пропадет с рынка в начале года, прогнозирует издание. Российские спецификации новых авто до сих пор не ясны.

Седаны Volkswagen Polo и вовсе не доберутся до России в следующем году. Их выпуск отложен минимум на год.

Отметим, изначально предполагалось, что новые авто прибудут в Россию в начале 2019 года. Производство седанов Jetta предыдущего поколения было прекращено в Нижнем Новгороде еще в конце апреля. На том же заводе в 2019-2020 году начнут собирать Skoda Karoq и Volkswagen Tarek (адаптированная версия китайского Tharu).

Jetta нового поколения дебютировала в Детройте в начале этого года. Автомобиль сменил платформу и получил автоматическую коробку передач. Новый Volkswagen Polo дебютировал в 2017 году на бразильском рынке в виде модели Volkswagen Virtus.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.