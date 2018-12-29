Новый Volkswagen Jetta выведут на российский рынок только в конце 2019 года Премьеры отложили

Новые седаны Volkswagen Jetta выведут на российский рынок только в конце 2019 года. Об этом стало известно в субботу, пишет «Авторевю».

При этом Jetta временно пропадет с рынка в начале года, прогнозирует издание. Российские спецификации новых авто до сих пор не ясны.

Седаны Volkswagen Polo и вовсе не доберутся до России в следующем году. Их выпуск отложен минимум на год.

Отметим, изначально предполагалось, что новые авто прибудут в Россию в начале 2019 года. Производство седанов Jetta предыдущего поколения было прекращено в Нижнем Новгороде еще в конце апреля. На том же заводе в 2019-2020 году начнут собирать Skoda Karoq и Volkswagen Tarek (адаптированная версия китайского Tharu).

Jetta нового поколения дебютировала в Детройте в начале этого года. Автомобиль сменил платформу и получил автоматическую коробку передач. Новый Volkswagen Polo дебютировал в 2017 году на бразильском рынке в виде модели Volkswagen Virtus.