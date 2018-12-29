Активировать пополненный «Подорожник» можно будет в автобусах Система уже работает

Активировать пополненный заранее проездной билет «Подорожник» теперь можно и в автобусах «Пассажиравтотранса». Об этом сообщили в субботу на предприятии.

Пополненный заранее через сайт или при помощи смартфона «Подорожник» нужно приложить к терминалу, который принимает банковские карты. Перед активацией система спишет оплату поездки, а затем терминал отобразит надпись «Запись пополнения. Приложите карту». После записи данных появится сообщение об успешном пополнении с указанием зачисленной суммы. Для корректной работы оборудования необходимо следовать инструкциям на экране и не убирать билет от терминала ранее установленного времени.

Таким образом, теперь пассажирам не нужно специально посещать вестибюль метро для активации платежа. Напомним, что первая поездка по «Подорожнику» предоставляет пассажиру скидку и стоит 31 рубль. Ежегодно количество пользователей данного типа билета в автобусах увеличивается. Список ресурсов, с помощью которых можно пополнить ресурс «Подорожника» в удаленном режиме и активировать в автобусе, приведен на сайте www.avtobus.spb.ru. Возможность активировать пополнение, совершенное через сервис «Петербургского метрополитена», появится в январе 2019 года.