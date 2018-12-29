Все новости

29.12.18 / 14:21 Новости / Петербург и Ленобласть

Активировать пополненный «Подорожник» можно будет в автобусах

Система уже работает

Активировать пополненный заранее проездной билет «Подорожник» теперь можно и в автобусах «Пассажиравтотранса». Об этом сообщили в субботу на предприятии.

Пополненный заранее через сайт или при помощи смартфона «Подорожник» нужно приложить к терминалу, который принимает банковские карты. Перед активацией система спишет оплату поездки, а затем терминал отобразит надпись «Запись пополнения. Приложите карту». После записи данных появится сообщение об успешном пополнении с указанием зачисленной суммы. Для корректной работы оборудования необходимо следовать инструкциям на экране и не убирать билет от терминала ранее установленного времени.

Таким образом, теперь пассажирам не нужно специально посещать вестибюль метро для активации платежа. Напомним, что первая поездка по «Подорожнику» предоставляет пассажиру скидку и стоит 31 рубль. Ежегодно количество пользователей данного типа билета в автобусах увеличивается. Список ресурсов, с помощью которых можно пополнить ресурс «Подорожника» в удаленном режиме и активировать в автобусе, приведен на сайте www.avtobus.spb.ru. Возможность активировать пополнение, совершенное  через сервис  «Петербургского метрополитена», появится в январе 2019 года.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,151 seconds.