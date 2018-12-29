Российский адвокат Константин Добрынин выступил за освобождение украинских моряков Или хотя бы за изменение обстановки, смену меры пресечения и уголовного преследования

Российский адвокат, бывший сенатор Константин Добрынин выступил за освобождение украинских моряков, которое, по его мнению, приведет к пересмотру всей системы отношений России с оппонентами на международной арене. Такое мнение он выразил в субботу.

Несмотря на негативные итоги года и состояние международной и внутренней политики, ситуация в России не выглядит безнадежной, уверен адвокат. «Я, естественно, не собираюсь давать советы Кремлю, тем более когда о них не спрашивают, но хочу предложить набор мер, которые могут быть приведены в действие при наличии доброй воли и людей доброй воли», — подчеркнул бывший политик.

Главной приоритетной мерой, по мнению Добрынина, может стать полный обмен военнопленными, включая передачу Украине моряков, задержанных 24 ноября во время так называемого «керченского инцидента». «Очевидно, что в действиях украинских военнослужащих, да и в самом событии, нет признаков чего-либо криминального. Cамый, на мой взгляд, подходящий вариант развития событий — следующий: разобрались, прекратили преследование и всех отпустили», — предложил адвокат.

Кроме того, в случае с украинскими военнослужащими возможен и второй вариант: изменение обстановки, а значит, сначала меры пресечения, а потом и уголовного преследования, считает экс-сенатор. «Изменение обстановки подразумевает урегулирование разногласий и неясностей в режиме судоходства в проливе, из-за которых все и случилось. В связи с урегулированием деяние утратило бы общественную опасность», – уточнил он. По мнению Добрынина, возможен и пересмотр вышестоящим судом решения о мере пресечения с изменением в сторону смягчения, поскольку нет никакой исключительности, обосновывающей столь жесткую меру пресечения, тем более — для украинских граждан. «Арсенал альтернативных мер пресечения довольно широк: от поручительства государства или каких-то лиц до залога», — уточнил он.

Также экс-сенатор считает, что российским властям стоит принципиально отказаться от какого бы то ни было российского вмешательства в процесс выборов президента Украины, назначенных на 31 марта 2019 года. Еще одной мерой, по словам Добрынина, должно стать жесткое прекращение движения каких-либо боевиков и наемников, а также «военной техники из военторга» с российской территории в ОРДЛО или обратно. «По крайней мере, в результате этого можно остановить и сползание в войну, и расширение международных санкций против нашей страны, а это может стать стартовой позицией для начала пересмотра всей системы отношений России с нашими многочисленными оппонентами на международной арене», — уверен Добрынин.

Как продолжение «доброй воли», по мнению Константина Добрынина, следует пересмотреть и отношение ко внутренней политике. Например, по мнению адвоката, в России необходимо реальное и кардинальное изменение налоговой нагрузки на малый бизнес, с осознанием того, что именно он, а не госкорпорации, — локомотив экономики.

Необходима и полная отмена политических статей 280-282 Уголовного кодекса, а не только их частичное смягчение, уверен экс-парламентарий. Российские власти должны решиться и на упразднение муниципального фильтра на губернаторских выборах — ущербность и вредоносность данной нормы уже очевидна. Кроме того, российским парламентариям, по мнению адвоката, следует отказаться от любых новых законопроектов, создающих очередные проблемы для пользователей интернета и усугубляющих искусственную изоляцию России от международной коммуникативной среды.