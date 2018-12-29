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29.12.18 / 14:31 Новости / Петербург и Ленобласть

В новогоднюю ночь в центре Петербурга будут работать 50 передвижных туалетов

На Дворцовой площади и Невском проспекте

Фото ttransport.ru

В новогоднюю ночь в Петербурге будут работать 50 передвижных туалетов. Об этом в субботу сообщили в «Водоканале».

Туалеты будут работать на Дворцовой площади и Невском проспекте. Также передвижной санитарно-гигиенический комплекс установят на Дворцовой площади у Салтыковского сквера. Стационарный комплекс будет работать в Александровском саду. При этом туалеты на Дворцовой площади, Невском проспекте и в Александровском саду работают с 22:00 до 05:00 в платном режиме.

С 15:00 7 января до 22:00 8 января 20 передвижных платных кабин установят на Биржевой площади В.О. А в Кронштадте в новогоднюю ночь задействованы два стационарных общественных туалета на Советской улице, д.2, лит. А и Советской улице, д.35 лит. А, пом. 4Н. С 29 декабря по 14 января будут установлены 20 передвижных платных кабин на Якорной площади. В Колпино в ночь с 31 декабря по 1 января заработают четыре передвижные платные кабины в Городском парке на бульваре Свободы, у д. 4, лит. А.

Напомним, новогодние гулянья в центре Петербурга начнутся в 23:00. Они займут три площадки – Большой Гостиный двор, Дворцовую площадь и Малую Конюшенную улицу. Новогодняя программа рассчитана до 4:00. Фейерверк на Петропавловской площади начнется в 3:00.

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