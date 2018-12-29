Средняя цена Urals в 2018 году выросла на 32% Но последний месяц года оказался плохим

Средняя цена нефти марки Urals по итогами 2018 года выросла на 32%. Об этом в субботу сообщили в Минфине.

Итоговая средняя цена составила $70,01 за баррель. При этом в декабре стоимость бочки Urals составляет $57,59 в среднем. Это почти на 10% ниже, чем год назад, в декабре 2017.

В прошлом году средняя цена на Urals по итогам года составила $53,03 за баррель. В 2016 — $41,9 за баррель. Тогда по сравнению с 2015 годом сокращение составило почти 20% — от $51,23. Самое сильное сокращение было между 2014 и 2015 годами – Urals тогда потеряла 50% от $97,6 в 2014 году.