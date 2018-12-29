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29.12.18 / 16:12 Новости / Петербург и Ленобласть

В центре Петербурга появилась станция зарядки электромобилей

Если станция будет пользоваться спросом, КРТИ установит и другие станции в городе

Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

В центре Петербурге на городской автостоянке на Казанской площади 29 декабря запустили зарядную станцию для электромобилей «Яблочков – Свеча». Об этом в субботу сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

Станцию установили при поддержке правительства Петербурга. Для этого комитет заключил соглашение о реализации пилотного проекта с петербургской компанией «Зарядные станции «Яблочков» (ООО «Юпитер»). Она производит всю сертифицированную по международным стандартам аппаратуру и программное обеспечение для станции.

На станции можно одновременно заряжать два электромобиля. Она может выдерживать температуру от -40 до +50 градусов Цельсия. Если станция будет пользоваться спросом у горожан, комитет проработает возможность установки и других зарядных станций в городе.

Отметим, электромобили можно бесплатно парковать на городских и перехватывающих автостоянках и в зоне платной парковки. Автостоянка на Казанской находится в ведении подведомственного комитету СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Компанию «Зарядные станции «Яблочков» основали выпускники Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого и ЛЭТИ.

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