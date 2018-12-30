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30.12.18 / 12:19 Новости / Россия и мир / Экономика

Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении работы

Компания работала с 2006 года

Накануне туроператор ООО «Атурис-тур» объявил о прекращении работы. Об этом сообщается на сайте компании, информацию подтвердил и Ростуризм.

В федеральном агентстве добавили, что гражданская ответственность туроператора за неисполнение обязательств застрахована в страховой компании «Якорь» на сумму порядка 10 млн рублей. «Атурис-тур» не в состоянии исполнить свои обязательства по всем договорам, отмечается в сообщении.

Добавим, «Атурис-тур» работал на туристическом рынке России с 2006 года. Компания предлагала, в основном, организовать поездки в Европу и ближнее зарубежье. Также туроператор предлагал маршруты по России.

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