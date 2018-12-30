Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении работы Компания работала с 2006 года

Накануне туроператор ООО «Атурис-тур» объявил о прекращении работы. Об этом сообщается на сайте компании, информацию подтвердил и Ростуризм.



В федеральном агентстве добавили, что гражданская ответственность туроператора за неисполнение обязательств застрахована в страховой компании «Якорь» на сумму порядка 10 млн рублей. «Атурис-тур» не в состоянии исполнить свои обязательства по всем договорам, отмечается в сообщении.

Добавим, «Атурис-тур» работал на туристическом рынке России с 2006 года. Компания предлагала, в основном, организовать поездки в Европу и ближнее зарубежье. Также туроператор предлагал маршруты по России.