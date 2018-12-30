Беглов поручил в кратчайшие сроки завершить строительство реабилитационного центра на В.О. Объект готов на 31%

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил в кратчайшие сроки завершить строительство реабилитационного центра на Васильевском острове. Такое заявление он сделал в воскресенье во время осмотра объекта.

В настоящее время достроить объект планируется к 2020 году, сообщили в Смольном. Добавим, на данный момент объект построен на 31%. Врио главы города также поручил рассмотреть возможность сноса уже готовой части здания и нового строительства. Профильные комитеты должны обсудить этот вопрос до конца января.

Речь идет о центре социальной реабилитации для взрослых и детей с ограниченными возможностями на Камской улице. Согласно действующему проекту, он будет рассчитан на 50 человек. Объект был включен в адресную инвестиционную программу Петербурга в 2008 году. За это время на объекте сменилось четыре подрядчика. Договоры с ними были расторгнуты из-за срывов сроков строительства.