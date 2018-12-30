Рубль подешевел к доллару на 17,5% за год А к евро – на 6,8%

За прошедший год курс рубля снизился к доллару на 17,5%. По итогам последних торгов 2018 года, курс рубля составил около 69,81 рубля за доллар, следует из данных Московской биржи.

В то же время к евро рубль подешевел на 6,8%. Его курс составил 79,99 рублей.

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Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что для нестабильности рубля в 2019 году нет оснований. Он отмечал, что в этом году на динамику курса российской валюты повлияли отток капитала и выход зарубежных инвесторов из российских бумаг. В следующем году Силуанов не ожидает потерь в таких объемах.