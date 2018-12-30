Сбербанк на месяц повышает ставки по новогодним вкладам До 7,4%

С 30 декабря Сбербанк повышает ставки по новогодним краткосрочным вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», а также меняет условия по этому предложению. Об этом в кредитной организации сообщили накануне.

Так, ставка по указанным вкладам составляет 7,4% годовых на срок пять месяцев (ранее ставка составляла 6,5%). Ставку на 12 месяцев банк сохранил на уровне 7%. Оба вклада можно открыть до 31 января 2019 года включительно.

В Сбербанке отметили, что вклад «Большие планы» теперь доступен во всех отделения для всех клиентов. Вклад «Без паспорта» можно оформить в банкомате, интернет-банке или мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. рублей. Пополнить или частично снять средства клиенты не смогут. Проценты будут начисляться в конце срока.

Ранее Сбербанк расширил возможности потребительского кредитования через «Сбербанк Онлайн». Банк реализовал полный цикл кредитования — от оформления заявки на кредит до получения денег на карту. Кроме того, на кредиты в приложении распространяется новогодняя акция со сниженными процентными ставками.