Крышу стадиона на Крестовском острове «атаковали» чайки Из-за «внешнего воздействия» пришлось заменить около 50 сегментов подвижной части кровли

Крышу стадиона на Крестовском острове клюют птицы, «особенно эффективно» это делают чайки. Об этом в воскресенье рассказал гендиректор «Газпром Арены» Владимир Литвинов в интервью «Фонтанке».

По его словам, птиц привлекает высокотехнологичный полимерный материал, блестящий на солнце. Литвинов отметил, что эта проблема – не основная причина протечек, но вносящая свой вклад.

Всего за время эксплуатации стадиона специалисты заменили около 50 сегментов подвижной части кровли из-за «дефектов внешнего воздействия». Для «борьбы» с птицами используют электронные устройства, однако это не помогает, указывает издание.

Напомним, в прошлом году бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что крышу стадиона на Крестовском острове «атакуют» бакланы. Якобы поэтому она протекает. Позже Албин признавался, что выдумал историю про птиц, чтобы «переключить городскую повестку».