Twitter обсудит с Роскомнадзором локализацию данных пользователей в РФ Дату встречи сообщат дополнительно

Представители Twitter и Роскомнадзора встретятся в январе, чтобы обсудить вопрос локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ. Об этом в воскресенье передает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

В РКН уточнили, что встречу предложили организовать представители Twitter. О дате будет сообщено дополнительно.

Добавим, ранее российское ведомство направило письмо в Twitter с требованием соблюдать российское законодательство о локализации баз данных пользователей в России. Аналогичное письмо направлено и в Facebook. По словам главы РКН Александра Жарова, 17 января наступит срок для юридически значимого ответа.